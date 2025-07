Los Angeles, auto su folla: “Una persona ferita da arma da fuoco”

Un’auto ha investito una folla a East Hollywood, Los Angeles, ferendo almeno 30 persone. L’incidente è avvenuto su Santa Monica Boulevard. Il capitano dei vigili del fuoco locali Adam Van Gerpen ha raccontato cosa è successo e che situazione hanno trovato al loro arrivo. “Abbiamo ricevuto segnalazioni di una ferita da arma da fuoco. Secondo le prime notizie si tratterebbe del conducente, ma non abbiamo ancora confermato”, ha detto Van Gerpen. “Non conosciamo ancora le età di tutte le vittime ma la maggior parte di loro erano donne che stavano in fila. Erano tutte in fila per entrare in un nightclub”, ha aggiunto.