Auto sulla folla a Los Angeles: 20 feriti di cui 5 gravi

I vigili del fuoco di Los Angeles riferiscono che un veicolo ha investito una folla di persone a East Hollywood, ferendo più di 20 persone. Cinque persone sono in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto su Santa Monica Boulevard.

Auto sulla folla: i precedenti recenti

Il 2 gennaio scorso un’auto investì la folla a New Orleans, causando 14 morti. In quel caso fu un’azione voluta: il killer agì da solo e disse di essersi ispirato all’Isis. Il 13 febbraio un’altra auto investì la folla a Monaco di Baviera, in Germania: anche in questo caso ci furono decine di feriti e l’investitore, un 24enne di origine afghana, fu arrestato. Infine il 26 maggio a Liverpool, in Inghilterra, un’auto piombò sulla folla che stava festeggiando lo scudetto appena conquistato dalla squadra cittadina, causando il ferimento di 65 persone. L’uomo alla guida, un 53enne, fu arrestato con l’accusa di guida in stato di ebbrezza e tentato omicidio: in questo caso, secondo la polizia, il terrorismo non c’entrava.