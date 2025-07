Cisgiordania, l’ambasciatore USA condanna l'attacco alla Chiesa di San Giorgio

(LaPresse) L’ambasciatore USA in Israele, Mike Huckabee, ha visitato un villaggio cristiano palestinese in Cisgiordania, dove i residenti accusano i coloni israeliani estremisti di aver incendiato la Chiesa di San Giorgio il 9 luglio. Huckabee, normalmente un forte sostenitore di Israele, ha condannato duramente l’attacco, definendolo un “atto di terrorismo” e un crimine. Da quando è scoppiata la guerra tra Israele e Hamas, la Cisgiordania ha visto un aumento della violenza da parte dei coloni israeliani, oltre a operazioni militari israeliane che hanno causato centinaia di morti palestinesi. La comunità cristiana in Israele e nei territori palestinesi è in forte calo, a causa di bassa natalità ed emigrazione.