Robbie Williams parla dei genitori malati e commuove il pubblico

Durante un live in Germania, Robbie Williams ha emozionato il pubblico parlando dei suoi genitori malati. “Mia madre ha la demenza e non sa più chi sono. Mio padre ha il Parkinson e non può uscire di casa”. “È un posto strano questo in cui ci troviamo a 51 anni, non sono pronto” ha detto il cantante.

Proprio oggi, 17 luglio, Robbie Williams, autore del nuovo inno ufficiale della Fifa, arriva in Italia con un unico imperdibile appuntamento nel 2025, giovedì 17 luglio allo Stadio Nereo Rocco di Trieste con il tour Robbie Williams Live 2025.

Il tour “Robbie Williams Live 2025” si è aperto a Edimburgo il 31 maggio. Il tour ha toccato poi Londra, Manchester e Bath, prima di dirigersi in Europa con date in paesi come Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Italia e Svezia.