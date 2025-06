Il brano ufficiale, scritto con Karl Brazil, Owen Parker ed Erik Jan Grob, debutterà nella sua versione integrale prima della partita inaugurale della FIFA Club World Cup

L’artista di fama internazionale e pluripremiato Robbie Williams è stato confermato Ambasciatore Musicale della Fifa in vista del mondiale per club 2025 (la Fifa Club World Cup 2025™). Nel suo primo impegno, annunciato durante una videochiamata con il Presidente della Fifa Gianni Infantino, il cantautore di fama mondiale ha confermato di aver scritto e registrato un nuovo inno ufficiale della Fifa, intitolato ‘Desire’. Lo canterà insieme a Laura Pausini.

La Fifa Club World Cup 2025 si disputerà in 12 stadi di 11 città americane. Il torneo culminerà con una finale che si preannuncia spettacolare al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio, dove Robbie Williams e Laura Pausini canteranno dal vivo il brano.

La prima partita della FIFA Club World Cup

Il brano ufficiale, scritto insieme ai collaboratori di lunga data Karl Brazil e Owen Parker, con Erik Jan Grob, debutterà nella sua versione integrale prima della partita inaugurale della FIFA Club World Cup sabato 14 giugno, per poi essere utilizzato in tutti i tornei Fifa futuri, compresa la Fifa World Cup 26™ e oltre.

“Desire”, accompagnata da un nuovissimo video, sarà trasmessa sui maxischermi dell’Hard Rock Stadium di Miami, dove l’Al Ahly FC egiziano affronterà l’Inter Miami CF nella partita inaugurale del torneo.

Per la prima volta in assoluto, il nuovo inno sarà suonato prima di ogni partita dei tornei Fifa, quando le due squadre entreranno in campo per schierarsi, in tutte le partite Fifa in tutto il mondo. Unendo carica emotiva e potenza da stadio, il brano cattura l’intensità, l’orgoglio e l’unità che caratterizzano il calcio ai massimi livelli. In qualità di ambasciatore musicale della FIFA, Robbie Williams ha invitato la famosa artista italiana Laura Pausini a partecipare alla nuova canzone.“Il nostro ambasciatore musicale della Fifa, Robbie Williams, ha creato un inno ufficiale della Fifa fantastico, incredibile, emozionante e brillante, e la partecipazione di Laura Pausini è meravigliosa”, ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino. “Con la partecipazione di due musicisti incredibili, questa grande canzone ‘Desire’ è la canzone del calcio mondiale e averla come parte della cerimonia di apertura della partita inaugurale darà il tono giusto all’inizio della prima Fifa Club World Cup. Sarà davvero epico”.

Il ruolo di Robbie Williams e Laura Pausini

Uno degli artisti musicali più premiati e di successo al mondo, la sua nomina segna una nuova era nell’evoluzione culturale della Fifa, sfruttando l’influenza globale della musica per approfondire il legame con i tifosi ed esaltare le emozioni pure del gioco. Uno degli artisti musicali più premiati al mondo, conosciuto in tutto il mondo per la sua spettacolare presenza scenica e l’incredibile repertorio di brani iconici, Robbie Williams porta una visione creativa unica ai momenti più importanti del calcio.

Parlando del suo nuovo ruolo, Robbie Williams ha dichiarato: “La musica e il calcio uniscono le persone come nient’altro al mondo, ognuno con il proprio linguaggio universale di connessione, spirito e comunità. Quando questi due mondi si incontrano, non c’è niente di simile, e sono oltremodo onorato di essere l’ambasciatore musicale della Fifa. Il calcio e la musica fanno parte della mia vita da sempre, quindi questo significa molto per me a livello personale. Sono cresciuto guardando le entrate in campo, gli inni, il dramma, quindi scrivere e registrare l’inno ufficiale della Fifa è un vero privilegio. Volevo creare qualcosa che catturasse tutto questo: la passione, il nervosismo, l’orgoglio e la maestosità di quella sensazione che si prova appena prima del calcio d’inizio. Il calcio e la musica hanno sempre significato tutto per me e riunirli su un palcoscenico del genere mi fa venire la pelle d’oca.

“So che potrò eseguire questa canzone in alcuni dei miei tornei preferiti nei prossimi anni, e questo mi riempie di entusiasmo. È un vero onore che Laura Pausini abbia accettato il mio invito a partecipare alla canzone: è un’artista incredibile con una voce perfetta”.

Laura Pausini, che ha venduto milioni di album in tutto il mondo e ha già registrato canzoni in diverse lingue, ha dichiarato: “È un onore per me essere stata invitata a collaborare con Robbie Williams e partecipare alla canzone ‘Desire’, scritta da Robbie. La canzone è fantastica, davvero commovente. È un sogno essere con lui alla FIFA Club World Cup. Fin da quando ero bambina e vivevo in Italia, ricordo l’emozione e la passione per il calcio nel mio Paese. Poter cantare dal vivo con Robbie Williams davanti a tifosi appassionati e essere ascoltata dagli appassionati di musica di tutto il mondo sarà davvero incredibile”.

