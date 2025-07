Inchiesta urbanistica a Milano, assessori Romani e Granelli lasciano in bici Palazzo Marino

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, risulta tra i 21 indagati nell’inchiesta sull’urbanistica avviata dalla Procura, che ha portato alla richiesta di sei arresti domiciliari. Tra i destinatari della misura figurano l’assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi, l’ex presidente della Commissione Paesaggio Giuseppe Marinoni e l’imprenditore Manfredi Catella, presidente di Coima. Massimo riserbo a Palazzo Marino: nel video gli assessori Gaia Romani e Marco Granelli lasciano il Comune in bicicletta dopo la riunione di giunta tenutasi in mattinata. “Tutto bene, avanti tutta e in bici”ha detto l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile,