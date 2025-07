Inchiesta urbanistica Milano, indagato anche il sindaco Sala

C’è anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, fra gli oltre 21 indagati nell’inchiesta sull’ urbanistica di Milano in cui i pm hanno chiesto sei arresti. La notizia anticipata dal Corriere della Sera è stata confermata a LaPresse. Le ipotesi di reato sono due. Una di false dichiarazioni su qualità personali proprie o di altre persone, in relazione alla nomina dell’ex presidente della Commissione per il Paesaggio del Comune, Giuseppe Marinoni. L’altra di concorso in induzione indebita a dare o a promettere utilità relativamente al progetto del ‘Pirellino’ dell’architetto Stefano Boeri e dell’imprenditore Manfredi Catella, presidente del gruppo Coima.

Sala: “Allucinante apprendere indagine da un giornale“

“Trovo allucinante che il sindaco apprenda da un giornale di essere indagato e non dalla Procura. Si tratta di un metodo inaccettabile”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commenta al Corriere della Sera la notizia dell’indagine a suo carico nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica del capoluogo lombardo. Le accuse sono due: una di false dichiarazioni su qualità personali proprie o di altre persone, in relazione alla nomina dell’ex presidente della Commissione per il Paesaggio del Comune, Giuseppe Marinoni. L’altra di concorso in induzione indebita a dare o a promettere utilità relativamente al progetto del ‘Pirellino’ dell’architetto Stefano Boeri e dell’imprenditore Manfredi Catella, presidente del gruppo Coima. “Il Pirellino? L’abbiamo venduto nel 2019 e siamo ancora fermi. Sono passati sei anni e i lavori non sono mai partiti. Altro che induzione, è stata una continua discussione perché non abbiamo mai trovato un accordo su quello che potevano fare”, spiega Sala. Insieme al primo cittadino milanese, risultano indagate 21 persone. “La composizione della Commissione Paesaggio – sottolinea Sala – viene gestita da un’apposita struttura del Comune che seleziona i profili e decide i componenti. Il rapporto tra sindaco e commissione è praticamente nullo. Aggiungo che non ho mai avuto il numero di Marinoni”.