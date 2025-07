Giubileo dei giovani, Fisichella: "Arriveranno ragazzi anche dalla Palestina"

“Mi sento molto più tranquillo perché la macchina funziona. C’è serenità sapendo che arriveranno migliaia di giovani, che saranno al sicuro e che c’è una forma di accoglienza molto efficace ed efficiente. Questo non può che rendermi più sereno. Credo che negli ultimi due giorni si arriverà comunque alle cifre attese, forse anche di più. Sarà un’accoglienza globale, i giovani vengono da tutto il mondo: parlano lingue diverse, ma stanno insieme tutta la giornata e ci saranno anche rappresentanze di giovani dalla Palestina”. Così monsignor Rino Fisichella, delegato della Santa Sede per il Giubileo, al termine del Comitato straordinario per l’ordine e la sicurezza pubblica sulle misure per il Giubileo dei Giovani che si svolgerà dal 28 luglio al 3 agosto, tra la Basilica di san Pietro e l’area Giubilare di Tor Vergata.