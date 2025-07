Giubileo dei giovani, Gualtieri: "Le misure di sicurezza saranno imponenti"

“Voglio ringraziare il signor Prefetto, il commissario Ciciliano e tutti i partecipanti a questa importante riunione, in cui si è approfondito in particolare il tema della sicurezza, con un dispositivo davvero imponente”. Così il sindaco di Roma e commissario straordinario per il Giubileo, Roberto Gualtieri, a dopo il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura a Roma, in vista del Giubileo dei Giovani che inizierà il 28 luglio e terminerà il 4 agosto.

“Ma anche tutti gli altri aspetti della predisposizione del sito e dell’accoglienza per quello che non sarà solo un evento di uno o due giorni, ma una vera e propria settimana di eventi diffusi e partecipati. Martedì ci sarà una messa con 60-70 mila partecipanti, poi due giornate con eventi in decine di piazze romane, un incontro vivo con la città. Sabato ci sarà il momento delle confessioni al Circo Massimo, mentre domenica la veglia e la messa con il Santo Padre, in un sito la cui predisposizione è ormai in fase avanzata e che prevede sei zone, corridoi di sicurezza, varchi, supporto sanitario, idrico e infrastrutture di servizio mai viste prima. La Protezione Civile nazionale, ha assunto un ruolo fondamentale di coordinamento e il potenziamento dei servizi pubblici”.