Il Chelsea batte il favorito Psg campione d’Europa e vince la prima edizione del Mondiale per Club. La formazione di Enzo Maresca si è imposta per 3-0 nella finale disputata al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, sotto gli occhi del presidente Donald Trump. Il capo della Casa Bianca al termine del match ha consegnato il trofeo poi alzato al cielo della squadra inglese.