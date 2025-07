L’attesa è finita, Luka Modrić è arrivato a Milano per sostenere le visite mediche alla clinica La Madonnina, dopo essere atterrato intorno alle 12 allo scalo Prime di Malpensa. Il centrocampista croato, accolto da qualche decina di tifosi, firmerà con il Milan un contratto annuale con opzione per il secondo anno, poi nel pomeriggio l’ex Pallone d’Ora si recherà a Milanello per conoscere i compagni e il tecnico Massimiliano Allegri. In serata è previsto il rientro a Zagabria.