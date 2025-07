Pamplona, sesta corsa dei tori a San Fermin: 5 feriti

(LaPresse) Le immagini della sesta corsa dei tori al festival di San Fermin a Pamplona, in Spagna, in seguito alla quale cinque persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. Sebbene la corsa in sé si sia svolta senza incidenti gravi, un partecipante è stato colpito alla testa da un toro della ganadería José Escolar all’interno dell’arena, alla fine dell’evento, perdendo conoscenza. Migliaia di spettatori hanno affollato il percorso della tradizionale corsa di 850 metri attraverso le strade del centro storico spagnolo. I corridori superstiziosi toccano un’immagine del santo patrono San Fermín prima della partenza.