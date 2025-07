Moda, Kim Kardashian incanta Parigi alla sfilata couture di Balenciaga

(LaPresse) Kim Kardashian ha sfilato per Balenciaga alla settimana della moda di Parigi, in occasione della presentazione della collezione couture autunno 2025. Brand ambassador della maison, Kardashian ha indossato un abito di seta avorio aderente, con dettagli in pizzo e spalline sottili, abbinato a un cappotto di pelliccia portato sulle spalle. Il look richiamava il fascino dell’old Hollywood. I suoi orecchini con diamanti, appartenuti a Elizabeth Taylor, erano parte del suo outfit. L’evento ha segnato l’ultima sfilata di Demna Gvasalia come direttore creativo di Balenciaga. A marzo è stato infatti annunciato come nuovo direttore creativo di Gucci. Tra le celebrità in prima fila: Nicole Kidman, Michelle Yeoh, Cardi B, Lauren Sanchez, Katy Perry, Salma Hayek, Lorde e Patrick Schwarzenegger.