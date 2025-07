Maltempo in Spagna, inondazioni in Aragona

Un’unità di soccorso delle forze armate spagnole è stata dispiegata nella città nordorientale di Saragozza, in Aragona, dopo la forte tempesta cha colpito la provincia causando pesanti inondazioni. I filmati condivisi dall’Unità militare di emergenza (UME), hanno mostrato i soccorritori mentre drenavano l’acqua in eccesso e installavano blocchi stradali per prevenire ulteriori inondazioni. L’agenzia meteorologica spagnola AEMET ha dichiarato che c’è un alto potenziale di inondazioni improvvise in otto province, tra cui Huesca, Teruel e Saragozza, Barcellona, Girona, Lleida e Tarragona, e Castellón. Le squadre di soccorso locali a Saragozza non hanno segnalato vittime.