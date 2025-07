Colombia: arrestato Giuseppe Palermo, boss della 'ndrangheta

(LaPresse) Le autorità colombiane hanno arrestato nella capitale colombiana Bogotà il leader della ‘ndrangheta italiana in America Latina, accusato di supervisionare il traffico di cocaina e di gestire rotte illegali verso l’Europa. La polizia ha identificato il sospettato come Giuseppe Palermo, noto anche come “Peppe”, un italiano ricercato con un mandato di cattura internazionale dell’Interpol in 196 paesi. L’operazione è stata coordinata tra le autorità colombiane, italiane e britanniche, nonché l’Europol, l’agenzia di polizia dell’Unione Europea. La ‘ndrangheta, una delle organizzazioni criminali più potenti e segrete d’Italia, ha esteso la sua influenza all’estero ed è ampiamente accusata di importare cocaina in Europa. Secondo le Nazioni Unite, la produzione illegale di cocaina ha raggiunto le 3.708 tonnellate nel 2023, con un aumento di quasi il 34% rispetto all’anno precedente, trainata principalmente dall’espansione della coltivazione di foglie di coca in Colombia.