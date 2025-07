Villa Pamphili, Kaufmann in ospedale dopo l'arrivo a Ciampino: la polizia presidia l’ingresso del pronto soccorso

Decine di agenti di polizia in divisa e in abiti civili presidiano l’ingresso del pronto soccorso del policlinico di Tor Vergata a Roma, dove è arrivato Francis Kaufmann, rientrato oggi in Italia dalla Grecia, dove era stato arrestato con l’accusa di duplice omicidio perché sospettato di aver ucciso la 28enne, Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda di 11 mesi, trovate morte il 7 giugno scorso a Villa Pamphili. Kaufmann è attualmente nella sala visite del pronto soccorso scortato dalla polizia.