Villa Pamphili, avvocati della famiglia Trofimova: "Genitori distrutti, su Kaufmann forti elementi di responsabilità"

“I genitori di Anastasia sono sconvolti per quanto accaduto ma c’è piena fiducia nella giustizia italiana. Ad oggi forti elementi di responsabilità giustificano l’orientamento delle indagini verso Kaufmann ma dobbiamo aspettare il processo”. A parlare sono Arturo Salerni e Mario Angelelli, difensori dei genitori di Anastasia Trofimova la donna trovata morta a Villa Pamphili il 7 giugno scorso, a poca distanza dalla figlia Andromeda-

“E’ il momento del dolore, del dolore assoluto – spiega Arturo Salerni – Nessun processo può ridare la vita a delle persone, nessuno può ricostruire un legame così stretto che è stato distrutto. Da parte della famiglia c’è però piena fiducia nella giustizia italiani. Sono stati a Roma, hanno rivisto il luoghi in cui negli ultimi giorni ha vissuto la figlia e la nipote”. “Hanno ben presente la situazione – aggiunge Mario Angelelli – Hanno capito che il processo è ancora nelle fasi embrionali, bisogna che si approfondiscano alcuni aspetti ma aspettiamo che inizi il processo”.

Francis Kaufmann, il presunto duplice omicida, oggi è stato estradato in Italia. Al suo arrivo in aeroporto a Ciampino ha accusato malori dando in escandescenza con gli agenti. Motivo per il quale è stato portato al pronto soccorso del Policlinico Tor Vergata. Quello che tutti sospettano è che Kaufmann voglia probabilmente portare avanti il tema dell’infermità mentale. ”Eventualità che certo non possiamo sapere – chiarisce subito Salerni – ci saranno delle indagini, entro i cinque giorni l’interrogatorio di garanzia e vedremo più definiti i contorni di questa disgrazia”.

Una disgrazia che per molti poteva anche essere evitata in quanto il cittadino americano, prima della morte di Anastasia e della figlia Andromeda, era già stato fermato. Circostanza che potrebbe in qualche modo coinvolgere giudizialmente gli agenti protagonisti. “La costituzione di parte civile – chiarisce subito Salerni – avverrà nei confronti di colui o coloro che verranno imputati dell’omicidio, poi se ci saranno altre responsabilità che emergeranno lo sapremmo solo a chiusura delle indagini”.

Entro i prossimi cinque giorni, Kaufmann verrà sottoposto all’interrogatorio di garanzia e “sulla base di cosa deciderà il giudice – spiega Angelelli – su eventuali richieste fatte dalla difesa di Kaufmann, potremmo meglio orientarci sui tempi del processo”.