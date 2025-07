Ucraina, le immagini dell'incontro tra Papa Leone XIV e Zelensky

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato Papa Leone XIV e lo ha ringraziato per gli sforzi del Vaticano per restituire i bambini portati via dalla Russia e ha nuovamente suggerito che il Vaticano potrebbe ospitare i colloqui di pace. Zelensky ha fatto visita a Leone nella residenza estiva papale a Castel Gandolfo, sulle colline albanesi a sud di Roma. Zelensky è a Roma per partecipare alla quarta Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina. Prevost è stato un forte sostenitore dell’Ucraina e ha denunciato la “guerra senza senso”, incontrando recentemente i vescovi greco-cattolici ucraini e i pellegrini. Gli Stati Uniti avevano indicato che il Vaticano avrebbe potuto ospitare eventuali colloqui di pace tra Ucraina e Russia, ma Mosca non ha accettato.