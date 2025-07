Napoli, ripristinata la targa in memoria di Gio' Gio' Cutolo

La targa in memoria di Giovanbattista Cutolo, il musicista morto il 31 agosto 2023 a seguito di una lite per futili motivi finita in tragedia, è stata sostituita e riposizionata in piazza Municipio, a Napoli. La cerimonia si è svolta alla presenza del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, del sindaco della città, Gaetano Manfredi, e della madre di Gio’ Gio’, Daniela Di Maggio. “Noi dobbiamo riportare al centro il tema della legalità. Le famiglie sono il fulcro di questo cambiamento, io sono la mamma di Giò Giò Cutolo e a mio figlio ho messo in mano un corno francese, poi c’è la mamma del killer di mio figlio che gli ha messo in mano una pistola. Quindi partiamo da qui, cambiamo le famiglie” ha affermato Daniela Di Maggio.