Terracina, crollo ristorante: le macerie davanti al locale

Proseguono le indagini sul crollo del solaio che si è verificato lunedì sera, poco dopo le 22, nel ristorante stellato “Essenza”, in via Tripoli, a Terracina in provincia di Latina, che ha causato la morte di Mara Severin, 31 anni, sommelier del locale, e il ferimento di altre persone. Per ora, chi indaga esclude che a provocare il disastro sia stato il maltempo o il forte vento che soffiava dal pomeriggio. A provocare il crollo sarebbe stato un cedimento strutturale del solaio. Sotto osservazione i lavori di ristrutturazione recentemente eseguiti da una ditta, su cui si stanno concentrando le verifiche tecniche dei Vigili del Fuoco. La Procura di Latina ha disposto il sequestro del locale e ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni gravissime, per ora contro ignoti. La struttura era gestita dallo chef Simone Nardoni, conosciuto per aver portato il suo ristorante al riconoscimento della stella Michelin.