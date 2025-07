Terracina, crolla tetto ristorante: muore una 31enne

Tragedia a Terracina, in provincia di Latina. Una 31enne è morta nel crollo del tetto del ristorante stellato “Essenza”. La vittima si chiamava Maura Severin ed era la sommelier del locale gestito dallo chef Simone Nardoni. I feriti sarebbero una decina. Il crollo per cause ancora in corso di accertamento.

La Procura della Repubblica, che ha disposto il sequestro del ristorante, molto conosciuto in zona, ipotizza i reati di omicidio colposo e lesioni gravissime per il momento contro ignoti. Sul posto si è recato anche il sindaco della località balneare.