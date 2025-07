Home > Video > Milano, cittadino cinese accusato di spionaggio: l'arrivo in tribunale

È durata un’ora l’udienza presso la quinta Sezione penale d’Appello del tribunale di Milano, per Zewei Xu, il cittadino cinese di 33 anni arrestato all’aeroporto di Malpensa lo scorso 3 luglio, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso dagli Stati Uniti nel 2023. L’informatico cinese, accusato di spionaggio al tempo delle ricerche sui vaccini anti Covid e difeso dall’avvocato Enrico Giarda, è stato identificato e ha rifiutato l’estradizione negli Stati Uniti. Ecco il suo arrivo in tribunale.