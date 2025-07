Maxi incendio in Catalogna: bruciati 8mila ettari di foresta

Un maxi incendio in un parco nazionale nella provincia di Tarragona in Catalogna, alimentato dalla persistente ondata di caldo che in questi giorni sta colpendo l’Europa, ha bruciato più di 8mila ettari di foresta nelle ultime 24 ore. L’area più colpita si trova tra i villaggi di Paũls e Alfara de Carles: sei cittadine hanno ricevuto l’ordine di far restare i residenti al chiuso, poiché si prevede che forti venti alimenteranno ulteriormente le fiamme. Secondo fonti locali, il governo catalano ha richiesto l’intervento dell’Unità Militare di Emergenza (UME), la forza di risposta rapida dell’esercito spagnolo.