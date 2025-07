Home > Esteri > Caldo in Grecia, oltre 40 gradi: imposte pause per lavoratori

Le autorità greche hanno imposto pause di lavoro obbligatorie in alcune zone del Paese dove si prevedono temperature superiori ai 40 gradi Celsius, per un’ondata di caldo che dovrebbe durare fino a giovedì. Il ministero del Lavoro ha ordinato lo stop da mezzogiorno alle 17 per i lavori manuali all’aperto e i servizi di consegna di generi alimentari. La misura è in vigore principalmente nella Grecia centrale e in diverse isole. Ai datori di lavoro è stato inoltre chiesto di offrire la possibilità di lavorare a distanza. Il provvedimento non riguarda Atene, affollata di turisti, che visitano il Partenone.