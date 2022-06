Lo chef sarà protagonista di due serate esclusive, in programma lunedì 20 e martedì 21 giugno

Una proposta di esperienze gourmet indimenticabili che continua a sorprendere quella di Palazzo Doglio, che sin dalla sua apertura, ha portato a Cagliari e in Sardegna i più grandi nomi della cucina internazionale. Dopo gli appuntamenti con Heinz Beck, Andrea Berton, Massimiliano Mascia ma anche Giuseppe Mancino, Edoardo Fumagalli, Alessandro Breda e Fabio Pisani che si sono susseguiti negli ultimi anni, l’Osteria del Forte vede tornare a Cagliari per la seconda volta la straordinaria cucina di Carlo Cracco. Lo chef sarà protagonista di due serate esclusive, in programma lunedì 20 e martedì 21 giugno. Un’opportunità unica per assaporare alcuni dei piatti che hanno reso lo chef famoso a livello mondiale, accompagnati da una selezione di vini molto speciale. Per la prima volta in Sardegna, verranno infatti presentati i vini prodotti nell’azienda agricola Vista Mare situata a Sant’Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, acquistata dallo chef e dalla moglie Rosa nel 2019 con l’obiettivo di creare un polo di coltivazioni biologiche nonché un diffondere approccio zero waste, a loro particolarmente caro. Verranno inoltre presentati l’Amaro Bianco Organico, il Gin Organico e il Limoncello Organico della linea Cracco Distillati, un progetto nato due anni fa. Si può prenotare la propria partecipazione al numero 070 6464154 oppure inviare una mail a reservation@palazzodoglio.com.

