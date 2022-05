foto © Martin Heiberg

Alla scoperta dei luoghi di una delle più grandi serie televisive scandinave trasmesse all'estero

Un viaggio a Copenaghen sulle orme di Birgitte Nyborg, la donna eletta Primo Ministro della Danimarca, oggetto di una delle più grandi serie televisive scandinave trasmesse all’estero, vincitrice del BAF-TA. Scoprirete il Parlamento danese, Christiansborg e i suoi splendidi dintorni, passeggerete sotto le arcate dove tramano i politici, l’edificio di vetro dove lavora la redazione di TV1, il quartiere dei canali di Christianshavn, dove Kasper Juul, lo spin doctor di Birgitte nelle stagioni precedenti, ha cercato ancora una volta di conquistare il cuore della bella giornalista Katrine Fønsmark.

Nella terza stagione, Birgitte Nyborg decide di fondare il proprio partito, i Nuovi Democratici, e si innamora di un edificio pieno di sabbia, anima e storia, dove inizia la sua nuova avventura politica. L’interno dell’edificio è un set cinematografico, ma l’esterno è il ristorante Il Buco: uno dei ristoranti più trendy della città. Cucina italiana innovativa con vini naturali di tendenza e prodotti biologici locali, tutto da scoprire. Altra cucina da scoprire è quella dello scrittore Borgen al Brøderne Price vicino al Castello di Rosenborg o al Brøderne Price nei Giardini di Tivoli, uno dei parchi di divertimento più antichi del mondo. I due fratelli, appassionati di cucina, propongono una cucina danese classica con smørrebrød (panini aperti) a pranzo, mentre il menu serale offre piatti da bistrot di alta qualità e, nella bella cornice vintage del Tivoli, hambur-ger e piatti tradizionali.

Ricordate la quarta stagione, quando Birgitte Nyborg sta per perdere il suo incarico a metà mandato e chiede una torta alle fragole – che i politici spesso ricevono quando vengono licenziati – da Conditori La Glace? La Glace è la più antica e una delle migliori pasticcerie di Copenaghen, con oltre 150 anni di esperienza e storia. La torta di fragole de La Glace viene servita durante l’estate, da metà maggio a settembre, poiché utilizza solo fragole danesi di stagione. Potete accompagnarlo con il Glace Teen, un tè nero infuso con petali di rosa, scorza d’arancia, vaniglia e un leggero tocco di cannella.

Sempre nella quarta stagione della serie, Birgitte invita il suo ambasciatore dalle regioni artiche a gustare vino e frutti di mare in riva al mare in uno dei luoghi più popolari di Copenaghen: il Kayak Bar. Lo trovate proprio di fronte al ministero di Birgitte Nyborg, di fronte alla Banca Nazionale di Arne Jacobsen e sotto il ponte Knippelsbro. Ottimo per gustare frutti di mare, bevande, concerti dal vivo e una spiaggia galleggiante, oltre a tour guidati in kayak nel pulito e pittoresco porto di Copenaghen, con i suoi stretti canali e le case colorate caratterizzate dall’architettura danese d’avanguardia. Se amate la natura, il Kayak Bar è uno dei punti di partenza del Green Kayak, un kayak biposto gratuito che viene prestato per due ore con a bordo materiale per la pulizia del porto (ma va prenotato online con largo anticipo).

Christianshavn è una delle zone più pittoresche di Copenaghen: qui, nella serie Borgen, vive la giornalista di TV1 Katrine Fønsmark. La porta di Katrine, dove di solito Kasper l’aspetta, si trova all’indirizzo Overgaden Oven Vandet 48. È al Café Wilder che incontra per caso Kasper e la sua nuova ragazza, Lotte. Potete fermarvi qui per un caffè o un bicchiere di vino e gustare i frutti di mare nel quartiere più intimo di Copenaghen. Ovviamente, non perdetevi Christiansborg, l’ex palazzo reale che ospita oggi il Parlamento danese, dove è ambientato Borgen. E qui si aprono varie possibilità: una visita guidata, gratuita, al Parlamento danese; potete partecipare ad una sessione parlamentare (bisogna prenotare) e poi cenare in cima alla Torre di Christiansborg con vista mozzafiato sul centro della città, gustando un delizioso pasto a base di classici danesi al ristorante Meyer’s.

Per i più sportivi c’è l’Harbour Ring, il percorso ciclistico e pedonale ufficiale di Borgen che si snoda attraverso i quartieri di Brygge, Amager, Syd-havnen, Vesterbro, Inner City, Holmen e Christianshavn. Interessante è anche l’ex area industriale che è il luogo preferito di Katrine Fønsmark, ma anche di molti abitanti di Copenaghen. Un tempo ormeggio per le navi provenienti dall’Islanda, Islands Brygge presenta molti esempi di architettura danese moderna. Potete arrivare a Bryggebroen e fare una corsetta lungo il porto, come Katrine, che e termina l’allenamento nella famosa area balneare del porto di Bjar-ke Ingels, tuffandovi nelle acque pulite dei canali di Copenaghen. E, se siete alla ricerca di uno spazio intimo, entrate nell’antico Brønnum, il luogo d’incontro preferito dai politici di Christiansborg dopo il lavoro, da 125 anni frequentato da molti famosi musicisti, artisti e scrittori danesi, tra cui H. C. Andersen. Troverete sei sale e, man mano che ci si sposta nelle stanze, diventano più scure e intime: perfette per un incontro segreto, fumando uno dei loro sigari cubani.

