Voglia di mare pre estiva? Una passeggiata a Vietri, in costiera amalfitana, può essere una buona idea per iniziare a riscaldarsi in vista del grande caldo e scoprire uno dei luoghi più belli d’Italia, patrimonio Unesco per le ceramiche. Tra i paesi della Costiera, Vetri è il più facilmente raggiungibile, non a caso viene definito “la porta” della costiera: a due passi da Salerno, ci si può arrivare anche senza auto. Dalla stazione di Salerno si può arrivare a Vietri con il trenino, il taxi o con le navette degli hotel.

Vietri sul Mare mostra caratteri culturali molto diversi rispetto alla longobarda Salerno od alla bizantina Amalfi. Le strutture architettoniche raccontano una mescolanza di generi e di gusti che rimandano ad un uso di materiali diversi rispetto a quelli originari della Costiera. I faraglioni di Vietri vengono chiamati ” i due fratelli”: sono due scogli a poca distanza dall’arenile, presenti in tutte le iconografie della città. Secondo la leggenda sarebbero due fratelli (i Vietresi chiamano gli scogli “‘e frate”) separati alla nascita: i Saraceni ne avevano rapito uno e così, anni dopo, si ritrovarono a combattere su fronti opposti, l’uno come Saraceno e l’altro come longobardo. Quando, feriti a morte, si poggiarono ai due scogli che affioravano, si resero conto che sul loro scudo c’era lo stesso stemma e furono risucchiati dal mare. Gli abitanti del luogo chiamarono gli scogli “I due fratelli” per ricordare questo episodio.

Con l’ancoraggio di Fuenti, Vietri era l’unico approdo riparato nella zona, dal momento che il lido della vicina Salerno, prossimo alla foce dell’Irno, era esposto ai marosi e soggetto ad insabbiamento. E per questa sua caratteristica Vietri diventò agli occhi degli Etruschi, luogo ideale per un emporio commerciale. A Vietri c’erano valenti mastri d’ascia, artigiani capaci di sagomare le prue, dosando la lunghezza in base alla distanza media tra le creste delle onde e ai diversi tipi di mare. E, dal medioevo (i pavimenti maiolicati delle più antiche chiese della costiera sono stati prodotti nelle antiche faenzere vietresi), preziosi ceramisti, come si attesta da alcune documentazioni presso la Badia di Cava. La storia della ceramica vietrese è infatti legata a Cava dei Tirreni (fino al 1806 Vietri ne è stata un casale): dal XIV secolo ci fu un importante incremento della produzione della “riggiola maiolicata”, prodotta a Vietri sul Mare, dai ceramisti cavesi. La fabbricazione della ceramica, che ha avuto in Vietri sul Mare il centro propulsore, ha fatto sì che questo elemento diventasse costante nelle architetture: dalle grandi chiese alle piccole edicole votive poste agli angoli delle strade.

Per scoprire la ceramica vietrese, famosa in tutto il mondo, fate una passeggiata lungo il Corso Umberto I, la strada delle ceramiche, dove potrete esplorare i laboratori e comprare nei negozi. Scoprirete che simbolo di Vietri è il “ciucciariello”, l’asinello, usato come mezzo di trasporto tra Vietri e le frazioni alte. I vietresi facevano da sempre un asinello di ceramica, ma furono i tedeschi che, dopo lo sbarco degli alleati, affascinati dal clima mite, decisero di rimanere a Vietri, ad arricchirlo degli ornamenti che vediamo ora. E, poiché erano molto bravi nella chimica, i tedeschi diventati vietresi inventarono dei colori per le ceramiche come il giallo di Vietri. Se volete scoprire la storia di Vietri, andate nel museo della ceramica che si trova nella torretta del parco di villa Guariglia, a Raito: racconta la storia della ceramica dal ‘700 al ‘900, dalle terracotte policrome di stampo religioso agli oggetti d’uso comune (piatti, brocche, mattonelle ecc) alle ceramiche del cosiddetto periodo tedesco. A proposito di Raito, si trova qui l’hotel con la più bella vista su Vietri. Porta lo stesso nome della località in cui si trova, Raito Amalfi Coast, ed è un 5 stelle della Ragosta Collection, molto accogliente e familiare con personale qualificato ed estremamente gentile che ha riaperto il 16 marzo dopo i lavori dedicati all’efficientamento energetico. Sospeso tra l’azzurro del cielo e del mare e il verde dei monti, costruito sui classici terrazzamenti caratteristici della costiera, con ampi agrumeti, due piscine ed un panorama a 360° sul mare e sui dintorni, il Raito quest’anno avrà un “nuovo look”, così come i ristoranti con nuovi spazi e nuovi arredi.

