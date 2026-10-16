Papa Leone XIV, i medici: “Costante miglioramento, svolge normali attività in autonomia”

L’equipe sanitaria del Policlinico Gemelli che segue Papa Leone XIV aggiorna sulle condizione del Pontefice, operato martedì scorso per un nodulo ai polmoni. “Il Santo Padre questa mattina ha eseguito esami del sangue e radiografia del torace, che hanno confermato il costante miglioramento delle condizioni generali. Sono proseguite le sedute di fisioterapia respiratoria. Il recupero post operatorio permette di svolgere le normali attività quotidiane in completa autonomia”. Lo comunicano il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora in merito al decorso post operatorio di Prevost.