Papa Leone XIV chiama il cardinale Repole nel consiglio per l’Economia

Papa Leone XIV ha rinnovato otto dei quindici componenti del Consiglio per l’Economia del Vaticano, organismo incaricato di vigilare sulle attività amministrative e finanziarie della Santa Sede. Tra le nuove nomine figura il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, insieme a due giovani donne, Elena Wettstein Principato e la principessa Gisela del Liechtenstein. Confermato alla presidenza il cardinale Reinhard Marx, che continuerà a guidare il Consiglio nel suo compito di indirizzo e supervisione.

Le nomine del Papa



Ecco i membri del Consiglio per l’Economia nominati dal Papa: Grzegorz Rys, arcivescovo di Cracovia, Ladislav Nemet, arcivescovo di Belgrado; Jean-Paul Vesco, arcivescovo di Algeri; Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa.



Il Papa ha poi nominato membri anche Denis Duverne, presidente del Consiglio di Sorveglianza della Fondation pour la Recherche Medicale; Gisela Liechtenstein, amministratore delegato di Industrie und Finanzkontor Etablissement; Paolo Nusiner, direttore generale della Direzione per gli Affari Generali del Dicastero per la Comunicazione; Elena Wettstein Principato, Responsabile della Gestione delle Vendite di Europe International di Ubs Group Ag.



Nel Consiglio per l’Economia il Papa ha confermato il cardinale Reinhard Marx, arcivescvovo di Monaco e Frisinga come Coordinatore e, come Vice-Coordinatore, la professoressa Charlotte Kreuter-Kirchhof, titolare della Cattedra di Diritto Pubblico Tedesco e Straniero, Diritto Internazionale e Diritto Europeo presso la Juristischen Fakultat della Heinrich-Heine Universität Düsseldorf (Germania).

Confermati come memebri i cardinali: Odilo Pedro Scherer, arcivescovo di San Paolo; Gérald Cyprien Lacroix, dell’Istituto Secolare Pio X, arcivescovo di Québec; Joseph William Tobin, arcivescovo di Newark e Leslie Jane Ferrar, Amministratore fiduciario dell’arcidiocesi di Westminster (Gran Bretagna), e Alberto Minali, amministratore delegato di Revo Insurance; Segretario, il Reverendissimo Monsignore Brian Edwin Ferme.

Chi è Roberto Repole

Roberto Repole, nato a Torino il 29 gennaio 1967, è cardinale, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa. Ordinato sacerdote il 13 giugno 1992 per l’Arcidiocesi di Torino, ha conseguito nel 2001 il dottorato in Teologia sistematica alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Dal 2011 al 2019 ha presieduto l’Associazione Teologica Italiana. Nel febbraio 2022 Papa Francesco lo ha nominato arcivescovo metropolita di Torino e vescovo di Susa. Il 7 dicembre 2024 è stato elevato al rango di cardinale.