Ruini, i funerali domani a San Pietro celebrati da Leone XIV

Si terranno domani pomeriggio, giovedì 18 giugno, nella basilica di San Pietro in Vaticano, alle 16.30, i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all’età di 95 anni.

A celebrare il rito sarà Papa Leone XIV. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. I funerali avranno luogo all’Altare della Cattedra.

Tv2000 trasmetterà in diretta i funerali. Il programma ‘Chiesa viva’, condotto da Gennaro Ferrara, introdurrà la celebrazione alle ore 16 con ospiti e approfondimenti. Il rito delle esequie è in streaming e on demand anche su Play2000.

Da oggi camera ardente in seminario romano minore

Intanto è stata aperta oggi, 17 giugno, alle 12 la camera ardente per l’omaggio al cardinale Camillo Ruini. A quanto si apprende la camera ardente è allestita nella cappella del seminario romano minore, in viale Vaticano, a pochi passi dalle mura vaticane.

Il Pontificio Seminario Romano Minore apre dunque le porte oggi e domani per l’omaggio a Camillo Ruini. Il cardinale e presidente Cei dal 1991 al 2007 si è spento ieri sera all’età di 95 anni. Nella Cappella della Madonna della Perseveranza, al primo piano dell’istituto caro al porporato, la camera ardente con la bara aperta per permettere a chiunque di rendergli omaggio e vederlo per l’ultima volta. Già dai primi minuti dell’apertura alcuni religiosi pregano sulle panche davanti alla salma. Fuori dalla cappella il libro delle condoglianze per lasciare una firma o una dedica a uno dei cardinali più influenti degli ultimi decenni della Chiesa cattolica. Oggi fino alle 19 e dalle 9 alle 12 di domani l’omaggio nella cappella.

Cardinal Dziwisz: “Fedele a Giovanni Paolo II in momenti decisivi”

Il cardinale Camillo Ruini ha avuto “dedizione totale alla Chiesa” e “amore sincero per il Successore di Pietro”. “Ricordo con gratitudine la sua collaborazione fedele con Papa Giovanni Paolo II, a cui fu vicino in momenti decisivi per la vita della Chiesa e della società sempre desideroso di testimoniare il Vangelo nel cuore degli uomini e del mondo”.

Lo afferma il cardinale Stanislao Dziwisz, storico segretario di San Giovanni Paolo II, ricordando il cardinale Camillo Ruini. Don Stanislao sottolinea che Ruini “ha cercato sempre il bene della Chiesa, con chiarezza di fede, fedeltà al Magistero e profondo senso del dovere e responsabilità pastorale”.

Calderoli: “Cordoglio per scomparsa Ruini, apprezzavo la sua capacità di analisi”

“Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini: è stato un punto di riferimento, per decenni, per la sua intelligenza e visione moderna della società e della chiesa pur mantenendo sempre come riferimento i suoi valori fondamentali. Abbiamo avuto, negli anni, convergenze su alcuni temi e anche divergenze su altri, ma ho sempre apprezzato la sua lucidità e la sua capacità di analizzare l’oggi e guardare al domani”. Lo afferma il senatore e ministro Roberto Calderoli.