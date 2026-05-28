Papa Leone XIV a San Marino: il programma della visita

Papa Leone visiterà San Marino il 22 agosto. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. La visita arriva nell’anno in cui i due Paesi – San Marino e il Vaticano – festeggiano il centesimo anniversario delle relazioni diplomatiche. Nel pomeriggio dello stesso giorno, come già annunciato, la Visita proseguirà al Meeting e alla Città di Rimini. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede.

La reazione di San Marino: “Profonda emozione”

Le reazioni lusingate da San Marino non si sono fatte attendere. “Con profonda emozione e soddisfazione immensa accolgo la notizia della visita del Santo Padre a San Marino che rappresenterà un evento straordinario di altissimo rilievo istituzionale, diplomatico e spirituale”, ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri di San Marino Luca Beccari sulla visita di Papa Leone XIV del prossimo 22 agosto. “Ancor più oggi – ha continuato Beccari – che celebriamo il centesimo anniversario delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede, la visita del Pontefice è la conferma di un rapporto speciale ed esclusivo che intratteniamo da lungo tempo, sulla base di una stretta comunanza di valori e di principi e di una postura internazionale, che ci trova oggi comunemente allineati nel profondo anelito di pace”.

Il programma della visita del Papa

Il Papa, si legge sulla pagina Facebook della Segreteria di Stato, “giungerà in Repubblica atterrando all’Aviosuperficie di Torraccia, accompagnato da un’alta delegazione vaticana e salirà verso Piazza della Libertà attraverso un percorso che gli consentirà di salutare e avvicinarsi alla popolazione convenuta in determinati punti lungo il tragitto”. Poi in “piazza della Libertà prenderà avvio la parte prettamente istituzionale della visita, con onori militari, esecuzione degli inni e ingresso a Palazzo Pubblico, ove si svolgeranno gli incontri con le massime autorità dello Stato. In tarda mattinata, il Pontefice si affaccerà dal balcone di Palazzo Pubblico per un saluto e una benedizione al popolo radunato in Piazza della Libertà. La Reggenza e il Santo Padre saliranno quindi alla Basilica del Santo Marino per la riflessione e l’omaggio del Santo Padre alle Reliquie del Santo Fondatore, cui seguirà un momento di incontro con il clero della Diocesi”.