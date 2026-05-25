Papa Leone XIV, la presentazione dell'enciclica Magnifica Humanitas

Papa Leone XIV ha presentato nella sala del Sinodo la prima enciclica “Magnifica humanitatis”, sulla custodia dell’essere umano nel tempo dell’Intelligenza Artificiale. Nel testo, Leone ha denunciato la “cultura del potere” che guida la corsa all’IA, specialmente nello sviluppo di metodi sempre più sofisticati di guerra a distanza. Ha dichiarato che “non è ammissibile” affidare decisioni irreversibili e letali ai sistemi di IA, creando un altro punto di scontro con l’amministrazione Trump, che invece ha lavorato intensamente per deregolamentare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. In “Magnifica Humanitatis” Papa Leone ha fatto più volte appello agli sviluppatori di IA e ai leader politici responsabili della loro regolamentazione affinché rallentino e riflettano su ciò che stanno facendo.