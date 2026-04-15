Papa Leone XIV lascia l'Algeria e vola in Cameroon: in programma l'incontro con Paul Biya

Dopo aver salutato Algeri, al termine di una visita di due giorni, Papa Leone XIV si è spostato a Yaoundé, capitale del Camerun. Si tratta della seconda tappa del suo tour in quattro nazioni africane. Il Pontefice visiterà Yaoundé, Bamenda e Douala in Camerun dal 15 al 18 aprile. Leone XIV sta portando un messaggio di pace nella regione separatista del Camerun, dove i combattenti hanno annunciato una pausa di tre giorni nei combattimenti. Mercoledì avrà anche colloqui con il presidente Paul Biya. Il leader di 93 anni è il più anziano del mondo. Il suo posto è stato esteso infatti per un ottavo mandato dopo un’elezione ampiamente contestata lo scorso anno. Il Vaticano ha fatto sapere che la lotta alla corruzione e l’insistenza sul corretto uso dell’autorità politica dovrebbero essere i temi della visita di Leone.