Iran, Papa Leone XIV: "Appello a cessate il fuoco, urgente soluzione pacifica"

Papa Leone XIV, al termine della recita del Regina Coeli, affacciato dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano su piazza San Pietro, lancia un messaggio di pace diretto al conflitto in Medio Oriente: “Faccio appello alle parti in conflitto a cessare il fuoco e a ricercare con urgenza una soluzione pacifica“. Nel suo discorso il pontefice si è anche concentrato sul Libano: “Anche all’amato popolo libanese sono più che mai vicino in questi giorni di dolore, di paura e di invincibile speranza in Dio. Il principio di umanità inscritto nella coscienza di ogni persona è riconosciuto nelle leggi internazionali, comporta l’obbligo morale di proteggere la popolazione civile dagli atroci effetti della guerra”.