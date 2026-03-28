Papa Leone nel Principato di Monaco, primo viaggio ufficiale in un Paese europeo

Papa Leone XIV è atterrato nel Principato di Monaco dove oggi compirà il suo secondo viaggio apostolico. Al suo arrivo il Pontefice è stato accolto dal principe di Monaco Alberto II e dalla principessa Charlène. Il Pontefice è giunto a Montecarlo intorno alle ore 9. Era partito in elicottero dal Vaticano alle ore 7.22.

Prima della partenza Prevost ha inviato un telegramma al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “In occasione del mio viaggio apostolico nel Principato di Monaco, desideroso di incoraggiarvi la testimonianza cristiana e la costruzione del bene comune, mi è caro rivolgere a Lei, Signor Presidente, il mio cordiale saluto che accompagno con fervidi auspici per il progresso spirituale, civile e sociale della nazione italiana”.

Durante il volo verso Monaco, nel sorvolare la Francia, Papa Leone XIV ha fatto pervenire al Presidente della Francia, Emmanuel Macron, un telegramma in cui porge “i più cordiali auguri a Vostra Eccellenza e ai vostri concittadini, assicurandovi le mie preghiere per la pace e la prosperità della nazione”. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede.