Papa Leone XIV: "Ogni giorno si registrano vittime civili di azioni armate"

Papa Leone XIV preoccupato per le crescenti tensioni tra Usa e Cuba e per le vittime civili di azioni armate. Questo secondo riferimento potrebbe sempre essere legato a Washington e alla violenta repressione messa in atto dagli agenti federali dell’ICE. “Ho ricevuto con grande preoccupazione notizie circa un aumento delle tensioni tra Cuba e Stati Uniti. Due Paesi vicini. Mi unisco al messaggio dei vescovi cubani invitando tutti i responsabili a promuovere un dialogo per evitare la violenza”, ha detto il Pontefice nel corso dell’Angelus a Piazza San Pietro. “Oggi in Italia ricorre la giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, questa iniziativa è purtroppo tragicamente attuale. Ogni giorno si registrano vittime civili di azioni armate che violano la morale e il diritto. I morti e i feriti di ieri e di oggi saranno onorati quando si metterà fine a questa intollerabile ingiustizia”, ha aggiunto Prevost.