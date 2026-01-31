Minnesota, giudice respinge richiesta di fermare controlli Ice

La giudice federale Katherine M. Menendez ha affermato che non fermerà l’ondata di controlli sull’immigrazione degli agenti dell’Ice in Minnesota e nelle Twin Cities. Menendez ha respinto l’ingiunzione preliminare richiesta in una causa intentata dal procuratore generale dello Stato Keith Ellison e dai sindaci di Minneapolis e St. Paul. La causa sosteneva che il Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti stesse violando le tutele costituzionali e chiedeva un’ordinanza rapida per sospendere l’azione di controllo o limitarne la portata. Gli avvocati del Dipartimento di Giustizia hanno definito la causa “legalmente frivola”. Gli agenti federali dell’Ice sono al centro delle polemiche dopo l’uccisione per le strade di Minneapolis di Renee Good il 7 gennaio e Alex Pretti il 24 gennaio.