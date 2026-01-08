Accesso Archivi

giovedì 8 gennaio 2026

Papa Leone XIV presiede la Messa nel secondo giorno del Concistoro in Vaticano

Papa Leone XIV ha dato il via all’ultimo giorno dell’incontro di due giorni con i cardinali, noto come Concistoro. “Tutti noi abbiamo sospeso le nostre attività per essere qui. Abbiamo messo da parte le nostre attività per un po’ e abbiamo persino annullato impegni importanti, per discernere insieme ciò che il Signore ci chiede per il bene del suo popolo”, ha detto Leone durante la messa celebrata giovedì mattina con i cardinali. “Non sempre potremo trovare soluzioni immediate ai problemi che affrontiamo, ma in ogni luogo e circostanza saremo in grado di aiutarci a vicenda e, in particolare, di aiutare il Papa“, ha aggiunto. Mercoledì il Papa ha aperto una nuova fase del suo pontificato riunendo a Roma circa 170 cardinali da tutto il mondo e chiedendo loro di consigliarlo sulle priorità fondamentali per i prossimi due anni. Essi hanno risposto indicando la continuità con gli obiettivi chiave di Papa Francesco di rendere la Chiesa più missionaria e sensibile alle esigenze dei fedeli comuni.