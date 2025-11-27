Accesso Archivi

Papa Leone XIV in Turchia, il Pontefice ad Ankara per il primo viaggio apostolico

Papa Leone XIV al suo atterraggio ad Ankara in Turchia il 27 novembre 2025 (foto Ap/Khalil Hamra)
Il telegramma a Mattarella: “Il mio viaggio per promuovere la pace”

Ha avuto inizio questa mattina, giovedì 27 settembre, il primo viaggio apostolico internazionale di Papa Leone XIV, che si reca in Turchia e in Libano con pellegrinaggio a Iznik (Turchia) in occasione del 1700esimo anniversario del Primo Concilio di Nicea. L’aereo papale con a bordo il Pontefice è atterrato alle 10:22 ora di Roma (12:22 ora locale) all’Aeroporto Internazionale di Ankara-Esenboga. Al suo arrivo, il Santo Padre è stato accolto da un ministro e da due bambini in abito tradizionale che gli hanno offerto dei fiori. Dopo la presentazione delle rispettive delegazioni e la Guardia d’Onore, ha avuto luogo un breve incontro tra il Papa e il ministro, nella State Guest House. Al termine dell’incontro, alle 13, il Santo Padre si è trasferito in auto al Mausoleo di Ataturk.

Il telegramma a Mattarella: “In Libano e Turchia per promuovere la pace”

“Nel momento in cui mi accingo a compiere il mio viaggio apostolico in Turchia e Libano per incontrare quelle popolazioni, in particolare fratelli e sorelle nella fede, incoraggiando percorsi di pace e di fraternità, mi è caro rivolgere a lei signor Presidente e alla nazione italiana il mio cordiale saluto, che accompagno con fervidi auspici per il progresso spirituale civile e sociale della diletta Italia“, ha scritto il Papa in un telegramma al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prima di lasciare l’Italia.

