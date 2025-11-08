Papa Leone incontra per tre ore 15 vittime di abusi del clero

Sabato pomeriggio Papa Leone XIV ha incontrato 15 persone provenienti dal Belgio, vittime di abuso, quando erano minori, da parte di membri del clero. L’incontro, in un clima di vicinanza con le vittime, di ascolto e dialogo, profondo e doloroso, è durato quasi tre ore e si è concluso con un intenso momento di preghiera, fa sapere la sala stampa vaticana.

Prevost fin dall’inizio del suo pontificato ha seguito la linea di Papa Francesco. La Chiesa “di cui alcuni membri purtroppo vi hanno ferito” si “inginocchia” davanti a Maria insieme a chi ha subito “l’ingiustizia e la violenza dell’abuso”, aveva detto Leone durante la veglia di preghiera organizzata nell’ambito del Giubileo della Consolazione. “Che tutti possiamo imparare da lei a custodire i più piccoli e fragili con tenerezza. Che impariamo ad ascoltare le vostre ferite, a camminare insieme. Che possiamo ricevere da Maria Addolorata la forza di riconoscere che la vita non è definita solo dal male patito, ma dall’amore di Dio che mai ci abbandona e che guida tutta la Chiesa”.