Papa Leone XIV: “La filosofia è ponte tra fede, ragione e mondo moderno”

“In un’epoca in cui tante cose, e persino le persone stesse, sono considerate sacrificabili, e in cui il moltiplicarsi dei progressi tecnologici sembra oscurare i problemi più trascendenti, la filosofia ha molto da interrogare e molto da offrire, nel dialogo tra fede e ragione, tra Chiesa e mondo”. Lo scrive Papa Leone XIV in un messaggio inviato in occasione del Congresso Internazionale di Filosofia sul tema “Contributi alle culture: filosofia, cristianesimo e America Latina”. Nel testo il Papa sottolinea: “Il pensatore cristiano è chiamato a essere un richiamo vivente all’autentica vocazione filosofica come ricerca onesta e perseverante della Sapienza”.

La non credenza e il compito del filosofare

Nel testo il pontefice sottolinea: “La non credenza è spesso legata a una serie di pregiudizi storici, filosofici e di altro tipo. Non tutto ciò che si ammanta del nome di ‘razionale’ o ‘filosofico’ possiede, in sé, lo stesso valore: la sua fecondità si misura dalla sua conformità alla verità dell’essere e dalla sua apertura alla grazia che illumina ogni intelligenza. Con autentica empatia per tutti, dobbiamo offrire il nostro contributo affinché il nobile compito del filosofare riveli sempre di più e meglio la dignità dell’uomo”.