Papa Leone XIV da Mattarella il 14 ottobre

Papa Leone XIV sarà ricevuto il 14 ottobre al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’appuntamento è alle ore 12, come si evince dall’agenda ufficiale del ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Leone XIV e Mattarella si sono incontrati in Vaticano il 6 giugno scorso. In quell’occasione, spiegò una nota della Santa Sede, i due capi di Stato si erano soffermati “su temi di carattere internazionale, con particolare attenzione ai conflitti in corso in Ucraina e in Medioriente“.