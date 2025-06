Prevost rinnova la tradizione sospesa da Francesco

Il Papa torna a Castel Gandolfo. Come comunicato dalla Prefettura della Casa Pontificia, Leone XIV si recherà nelle Ville Pontificie per un periodo di riposo dal 6 al 20 luglio. Una decisione che era nell’aria dopo che Prevost, a fine maggio, si era recato proprio nel paese alle porte di Roma. Il Papa, con questa scelta, rinnova un legame che Francesco aveva interrotto, ovvero quella della presenza del Pontefice in quella che è storicamente la residenza estiva dei Papi. L’ultimo Papa a soggiornare a Castel Gandolfo è stato Benedetto XVI, che peraltro ci rimase per poco più di due mesi dopo la sua storica rinuncia del febbraio del 2013, prima di tornare in Vaticano all’ex monastero Mater Ecclesiae.

Il Palazzo Pontificio tornò residenza estiva nel 1929

Costruito nel ‘600, il Palazzo Pontificio, è stato abbandonato nel 1870, con la caduta dello Stato Pontificio, fino al 1929, quando con i Patti Lateranensi è tornato a essere nuovamente la residenza estiva dei Papi. Palazzo Pontificio, insieme a Villa Cybo e Villa Barberini, costituisce il complesso delle Ville Pontificie che godono del diritto di extra-territorialità. Memoria storica collettiva le immagini degli Angelus dei Papi dal Palazzo sul lago, come pure la tradizionale messa di Ferragosto nell’attigua chiesa parrocchiale. Tradizioni che Prevost rinverdirà, magari abbinando anche un po’ di sport al riposo.

Il Programma di Prevost a Castelgandolfo

“Domenica 13 luglio – spiega la Prefettura della Casa Pontificia -, alle 10 nella Parrocchia Pontificia di San Tommaso da Villanova in Castel Gandolfo, il Santo Padre celebrerà la Santa Messa. Alle 12 reciterà la preghiera dell’Angelus in Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Apostolico. Domenica 20 luglio, alle 9.30 il Santo Padre celebrerà la Santa Messa nella Cattedrale di Albano. Alle 12 reciterà l’Angelus in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Nel pomeriggio il Santo Padre farà ritorno in Vaticano”. “Domenica 15 agosto alle 10 il Santo Padre celebrerà la Santa Messa nella Parrocchia Pontificia di Castel Gandolfo. Alle 12 seguirà l’Angelus in Piazza della Libertà”. Domenica 17 agosto alle 120 l’Angelus sarà in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Nel pomeriggio il Santo Padre farà rientro in Vaticano”. Le Ville Pontificie di Castel Gandolfo, durante la Seconda Guerra Mondiale, sono state luogo di salvezza per i civili che trovarono riparo dai bombardamenti che colpirono i Castelli Romani. Il forte legame tra i Papi e Castel Gandolfo è testimoniato anche da un evento epocale: proprio in questo luogo, infatti, il 6 agosto 1978 morì Papa Paolo VI, unico caso di Papa morto fuori dalle mura del Vaticano nella storia recente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata