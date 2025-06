Il Pontefice chiede la pace in Medio Oriente, Ucraina e "nel mondo intero"

Il Pontefice chiede la pace anche nel conflitto Israele-Iran. “Rinnovo l’appello ai combattenti affinché si fermino, proteggano i civili e intraprendano un dialogo per la pace. Esorto la comunità internazionale a intensificare gli sforzi per fornire almeno l’assistenza essenziale alla popolazione colpita dalla grave crisi umanitaria. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e nel mondo intero”. Lo ha detto Papa Leone XIV prima della recita dell’Angelus, in piazza San Pietro.

Cosa aveva detto ieri il Papa

Papa Leone XIV nel corso dell’udienza giubilare nella Basilica di San Pietro già ieri ha parlato della guerra in Medio Oriente: “L’impegno per costruire un mondo più sicuro e libero dalla minaccia nucleare va perseguito attraverso un incontro rispettoso e un dialogo sincero per edificare una pace duratura fondata sulla giustizia, sulla fraternità e sul bene comune. Nessuno dovrebbe mai minacciare l’esistenza dell’altro. È dovere di tutti i Paesi sostenere la causa della pace, avviando cammini di riconciliazione e favorendo soluzioni che garantiscano sicurezza e dignità per tutti”.

Il Papa sul Giubileo dello Sport

“I campioni non sono macchine infallibili, ma uomini e donne che, anche quando cadono, trovano il coraggio di rialzarsi”. E’ questo il messaggio di Papa Leone XIV rivolto agli atleti nella Messa per il Giubileo dello Sport. “come nessuno nasce campione, così nessuno nasce santo. È l’allenamento quotidiano dell’amore che ci avvicina alla vittoria definitiva (cfr Rm 5,3-5) e che ci rende capaci di lavorare all’edificazione di un mondo nuovo”.

