Il messaggio del pontefice ai corridori presenti in Vaticano: "Siete un modello per i giovani di tutto il mondo"

Passerella finale nella Capitale per il vincitore del Giro d’Italia 2025 Simon Yates, in Maglia Rosa dopo l’impresa di sabato sul Colle delle Finestre. L’ultima frazione è passata dal Vaticano, dove i corridori hanno ricevuto il saluto di Papa Leone XIV nella tappa dedicata a Papa Francesco. Frazione di 143 km, con arrivo al Circo Massimo, nel pieno centro di Roma.

Pope Leo XIV greets the #GirodItalia riders as they pass through Vatican City 🇻🇦. Papa Leone XIV saluta i corridori del Giro d’Italia al passaggio nello Stato della Città del Vaticano https://t.co/LUWJ7soqQV — Giro d’Italia (@giroditalia) June 1, 2025

Il discorso del pontefice

“Buongiorno a tutti e benvenuti in Vaticano è un piacere potervi salutare. Spero che per tutti voi sia una giornata bellissima. Sappiate che siete modelli per giovani di tutto il mondo. Il ciclismo è molto importante come tutto lo sport. Siete modelli. Spero che come curate il corpo curiate anche lo spirito. Che Dio vi benedica”. Così Papa Leone XIV salutando i ciclisti del Giro d’Italia giunti in Vaticano per rendere omaggio a Papa Francesco scomparso lo scorso 21 aprile.

