Giro d’Italia 2025, Yates nuova maglia rosa, Harper vince 20esima tappa a Sestriere: ordine d’arrivo e classifica

Nella frazione di oggi arrivo in solitaria dell'australiano

Dopo molti giorni in rosa, e proprio alla vigilia della tappa conclusiva, infatti, il messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) ha ceduto e Simon Yates lo ha superato, ipotecando la vittoria finale. Numero di Yates nella penultima tappa del Giro d’Italia. Il capitano della Visma-Lease a Bike, terzo fino a questa mattina a 1’21” dal leader, ha sfilato la maglia rosa dalle spalle di Isaac del Toro ipotecando il successo finale in vista della passerella di domani di Roma. Lo scalatore britannico ha fatto la differenza sul Colle delle Finestre, staccando Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), il primo ad attaccare, e lo stesso Del Toro, accumulando un vantaggio di 1’41”. Sulla successiva discesa e nell’ultima asperità di giornata fino al Sestriere Yates è stato supportato dal compagno di squadra Wout Van Aert (presente nella fuga del mattino), che l’ha scortato in discesa e sulle prime rampe della salita, aumentando ulteriormente il vantaggio del britannico sui diretti rivali Del Toro e Carapaz, che nel frattempo discutevano tra loro facendosi rimontare dagli altri uomini di classifica. Yates ha chiuso la tappa al terzo posto, alle spalle del vincitore Chris Harper e di Alessandro Verre, e subito dopo aver tagliato il traguardo si è lasciato andare a un pianto liberatorio.

Il secondo trionfo di Yates in un grande giro

Per il corridore 32enne si tratta del secondo trionfo in un grande giro dopo la Vuelta del 2018. Il gruppo dei migliori, arrivato a 7’10” dal vincitore e a cinque minuti da Yates, è stato regolato da Del Toro davanti a Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora hansgrohe). Per quanto riguarda la classifica generale Damiano Caruso, presente nel gruppetto degli altri big, ha difeso la quinta posizione, migliore degli italiani a 7’32” da Yates proprio davanti a Pellizzari, sesto a 9’28 dal britannico. Isaac Del Toro perde la maglia rosa ma conserva la maglia bianca come miglior giovane.

L’ordine d’arrivo della 19a tappa:

Chris Harper (Team Jayco AlUla) in 5h27’29”; Alessandro Verre (Arkéa – B&B Hotels) +1’49”; Simon Yates (Team Visma | Lease a Bike) +1’57”; Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) +3’52”; Rémy Rochas (Groupama – FDJ) +3’57”; Martin Marcellusi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) +4’31”; Carlos Verona (Lidl – Trek) s.t.; Max Poole (Team Picnic PostNL) +6’45”; Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) +7’10”; Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) s.t.

La classifica generale