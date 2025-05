“Un’emozione grandissima” ha detto il sindaco Gualtieri a margine della cerimonia

Papa Leone XIV riceve l’omaggio del sindaco di Roma Roberto Gualtieri ai piedi della scalinata del Campidoglio. Nel giorno dell’insediamento come vescovo di Roma il Pontefice sceglie di ripristinare la tradizione dell’incontro con il sindaco della Capitale prima di raggiungere la Basilica di San Giovanni in Laterano per la cerimonia.

Ai piedi del Colle sede del comune capitolino Gualtieri ha accolto il Santo Padre ringraziandolo per la scelta di “rinnovare la tradizione di questo incontro ai piedi del Campidoglio, la casa dell’amministrazione civica e democratica della città”.

In risposta, con un breve discorso, Papa Leone XIV si è ricollegato alle sue prime parole ai fedeli in Piazza San Pietro subito dopo l’elezione a Pontefice in cui prometteva di essere: “Con voi cristiano e per voi vescovo” e ha aggiunto “a titolo speciale oggi posso dire che per voi e con voi sono romano”. A quelle parole i fedeli appostati da ore sulla scalinata della Basilica di Santa Maria in Aracoeli sono scoppiati in un applauso. “Un’emozione grandissima” ha detto il sindaco Gualtieri a margine della cerimonia. “Quando ha detto di essere romano ci siamo tutti emozionati e siamo veramente onorati per il rinnovo di una tradizione del genere”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata