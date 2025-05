Oggi l'insediamento del nuovo Pontefice

Fervono gli ultimi preparativi per l’atto finale che porterà Papa Leone XIV alla “presa di possesso” del trono pontificio. Quella di oggi sarà una giornata speciale per il Vaticano che per l’occasione si rimette a nuovo, intervento su ogni minima sbavatura. Gli occhi del mondo sono puntati sullo Stato più piccolo del mondo e non c’è spazio nemmeno per i senzatetto costretti a nascondersi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata