Attese in piazza 250mila persone e oltre 150 delegazioni tra sovrani, capi di Stato e di governo

Piazza San Pietro si prepara ad accogliere i circa 250mila fedeli da tutto il mondo che nelle prossime ore saranno a Roma per assistere alla messa d’inizio Pontificato di Papa Leone XIV.

Le celebrazioni si apriranno alle 10 con il Saluto del Pontefice nella cripta della Basilica che custodisce le spoglie di San Pietro. Quindi si terrà la processione sul sagrato, alla quale parteciperanno i cardinali e lo stesso Santo Padre. A quel punto il cardinale protodiacono imporrà il pallio sulle spalle del pontefice, mentre il cardinale decano Giovanni Battista Re gli consegnerà l’anello del Pescatore. Dopo la benedizione dell’evangelario, Leone XIV sarà acclamato dai fedeli prima del rito dell’Obbedienza, con cui una rappresentanza della Chiesa giura fedeltà al nuovo Papa. Infine il momento più atteso, con l’omelia di Leone XIV che culminerà con la tradizionale benedizione Urbi et Orbi.

Poche settimane dopo il funerale di Papa Francesco, leader e rappresentanti politici di tutto il mondo saranno nuovamente a Roma per testimoniare vicinanza al nuovo capo della Cristianità. Per l’Italia saranno presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, mentre per l’Ue la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola. Non ci sarà Donald Trump, e gli Stati Uniti saranno rappresentati dal vicepresidente JD Vance e dal segretario di Stato Marco Rubio. Complessivamente le delegazioni presenti saranno oltre 150. Confermata la presenza di Volodymyr Zelensky, accompagnato dalla moglie Olena Zelenska. Non risulta invece la presenza né del presidente francese, Emmanuel Macron, né del premier britannico Keir Starmer. Dalla Spagna verranno il re Felipe, la regina Letizia e la vicepremier Maria Jesus Montero. Presenti poi la delegazione di Israele, guidata dal presidente Isaac Herzog, e quella del Libano, guidata dal presidente Joseph Aoun.

Sul fronte logistico, saranno oltre 300 i volontari di Protezione Civile della Regione Lazio e del Terzo Settore che forniranno assistenza ai pellegrini, a supporto anche delle forze dell’ordine. Operativi 7 Posti Medici Avanzati, 7 ambulanze medicalizzate, 11 unità di soccorso infermieristico e ulteriori 20 ambulanze fornite dalla Protezione Civile Nazionale, dislocate presso le stazioni ferroviarie e le principali fermate della metropolitana.

The Vatican’s Office for Liturgical Celebrations of the Supreme Pontiff has released an image of the new Ring of the Fisherman, which will be given to Pope Leo XIV during his Mass of Inauguration on May 18.https://t.co/xecWpE8NXj pic.twitter.com/U7GalGNJ92

— Vatican News (@VaticanNews) May 17, 2025