Il Pontefice è uscito dal Sant'Uffizio diretto verso San Pietro

Primo giro in Papamobile per il Pontefice Leone XIV. Il Papa esce dal Palazzo del Sant’Uffizio in Vaticano dove vive attualmente per salire sull’auto scoperta che lo porterà tra i fedeli in Piazza San Pietro e in Via della Conciliazione. Dopo il bagno di folla, il rientro nella Basilica per la preghiera sul sepolcro di San Pietro e poi l’inizio della messa di inizio pontificato.

